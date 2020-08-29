Американские врачи зафиксировали первый в США случай повторного заражения коронавирусом нового типа, сообщает CNN со ссылкой на исследователей.

По данным врачей, 25-летний мужчина из штата Невада заразился коронавирусом дважды. Тесты показали, что он был инфицирован двумя разными типами вируса.

В первый раз коронавирусная инфекция была диагностирована у пациента 21 апреля текущего года, однако уже 27 апреля ему стало лучше, указано в сообщении. После этого мужчина дважды получал отрицательные результаты теста на коронавирус.

Симптомы COVID-19 вновь проявились у пациента 31 мая, он был госпитализирован, тест на коронавирус показал положительный результат, отмечают исследователи.

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