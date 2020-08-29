Возросло число жертв урагана «Лаура»

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Число жертв урагана «Лаура», обрушившегося на США, возросло до 14, сообщает Associated Press.

По данным агентства, пять человек погибли из-за упавших деревьев, восемь скончались в результате отравления угарным газом из-за небезопасной работы генераторов. Еще один человек утонул.

Ранее сообщалось, что по территории США ударил ураган «Лаура», который может стать самым разрушительным за последние несколько лет — ему была присвоена четвертая категория мощности, поскольку скорость ветра достигает 240 км/ч. Затем оценка мощности урагана была снижена до второй категории.

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