Возросло число жертв урагана «Лаура»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Число жертв урагана «Лаура», обрушившегося на США, возросло до 14, сообщает Associated Press.
По данным агентства, пять человек погибли из-за упавших деревьев, восемь скончались в результате отравления угарным газом из-за небезопасной работы генераторов. Еще один человек утонул.
Ранее сообщалось, что по территории США ударил ураган «Лаура», который может стать самым разрушительным за последние несколько лет — ему была присвоена четвертая категория мощности, поскольку скорость ветра достигает 240 км/ч. Затем оценка мощности урагана была снижена до второй категории.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Двойной шторм: по США ударил ураган «Лаура»
— В Луизиане на фоне урагана «Лаура» произошла утечка хлора