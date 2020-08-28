Впервые в истории в Мюнхене запретили продажу и распитие алкоголя ночью

В Мюнхене впервые в истории запретили продажу и распитие алкоголя в общественных местах в ночное время. Об этом сообщается на официальном городском портале.

Это органичение вводится из-за увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Продажа алкоголя не будет осуществляться в период с 21:00 до 6:00, не считая мест употребления, где алкоголь разливают на месте продажи.

За нарушение запрета продавцу грозит штраф в размере €500.

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