Впервые в истории в Мюнхене запретили продажу и распитие алкоголя ночью
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В Мюнхене впервые в истории запретили продажу и распитие алкоголя в общественных местах в ночное время. Об этом сообщается на официальном городском портале.
Это органичение вводится из-за увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией.
Продажа алкоголя не будет осуществляться в период с 21:00 до 6:00, не считая мест употребления, где алкоголь разливают на месте продажи.
За нарушение запрета продавцу грозит штраф в размере €500.
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