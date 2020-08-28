В центре Минска задержали двух граждан России
Белорусские силовики задержали неподалеку от акции протеста в центре Минска двух граждан России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные правозащитного центра «Весна».
«Среди задержанных Сергеев Сергей, Фалин Михаил. Участники AirDance, граждане РФ, задержаны около гостиницы Минск», — говорится в сообщении центра.
По информации центра, там же был задержан продюсер проекта AirDance Илья Кузнецов.
Отмечается, что в пятницу в центре белорусской столицы продолжились акции за отставку президента республики Александра Лукашенко. К вечеру ОМОН начал задерживать демонстрантов.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.
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