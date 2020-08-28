Пираты захватили рыболовное судно в Гвинейском заливе

В Гвинейском заливе пираты захватили и взяли под свой контроль рыболовное судно. Об этом сообщает ТАСС

По данным агентства, пираты поднялись на борт судна АР-703 в 95 морских милях к югу от порта Ломе (Того) и захватили его. Сейчас оно движется на восток.

26 августа сообщалось, что семерых российских моряков, которые ранее были захвачены в Гвинейском заливе, отпустили на свободу. Они были похищены с судна Curacao Trader еще 17 июля. В тот день на этот корабль напали пираты.

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