Украинским школьникам проведут урок по профилактике коронавируса 1 сентября

Первый урок в украинских школах 1 сентября будет посвящен коронавирусу. Об этом сообщает министерство образования и науки на своей странице в Facebook.

«Уже через несколько дней — праздник 1 сентября! Этот учебный год будет проходить в особых условиях. Поэтому важно посвятить первый урок правилам безопасного обучения во время карантина», — сообщили в министерстве.

По замыслу ведомства, педагоги расскажут школьникам о мифах про коронавирус, объяснят важность профилактики заражения и соблюдения правил личной гигиены.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 24 млн, умерли более 800 тыс. человек.

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