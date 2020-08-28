ОМОН начал задерживать мужчин на площади Независимости в Минске

Белорусский ОМОН начал задерживать демонстрантов, собравшихся на площади Независимости. Как сообщает корреспондент ТАСС, задерживают пока только мужчин.

«Силу при этом к задержанным ОМОН не применяет. Их просто отводят в автозаки», — говорится в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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