Мясников назвал «реальное» число заболевших коронавирусом россиян

Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что перенесших коронавирус россиян гораздо больше, чем считалось ранее. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

К таким выводам он пришел на основании подсчетов Роспотребнадзора, которые показали, что обладателями иммунитета к COVID-19 являются 20%-25% обследованных граждан страны.

Соотнеся имеющиеся данные с численностью населения России, Мясников отметил, что переболели коронавирусом порядка 20 млн человек.

Специалист также подчеркнул, что публикуемые о количестве инфицированных данные отражают лишь долю общей картины.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

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