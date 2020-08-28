Россиянам рассказали, что нельзя вывозить из Турции

В Генеральном консульстве России в Анталье заявили об увеличении случаев задержания российских туристов за вывоз из Турции предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность. Об этом пишет РИА «Новости».

Как уточняется, вывозить из страны нельзя археологические находки, элементы барельефов и мозаик, столетний антиквариат и связанные с этнографией и бытом старинных турецких деревень предметы.

В противном случае нарушителям грозят уголовное преследование и лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет.

В Генконсульстве посоветовали покупать предметы старины исключительно в специализированных магазинах, убедившись в наличии лицензии. Также в обязательном порядке нужно брать товарные чеки и квитанции.

Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали перелеты для вывоза россиян из-за границы. С 10 августа Россия возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Турцией и рядом других стран.

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