Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике

В немецкой клинике Charite заявили, что Алексей Навальный все еще находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ, передает «Интерфакс».

Врачи считают состояние Навального стабильным, но больной по-прежнему находится на интенсивной терапии в искусственной коме.

«Он подключен к аппарату искусственного дыхания. Состояние его здоровья неизменно серьезно, сейчас большой опасности для жизни нет», — говорится в сообщении.

Кроме того, лечащие врачи находятся в тесном контакте с супругой Навального.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Ранее врачи немецкой клиники Charite, где находится Навальный, заявили об обнаружении в его организме веществ группы ингибиторов холинэстеразы.

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