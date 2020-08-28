Клиника Charite запросила помощь у военных специалистов

Берлинская клиника Charite, где лечат Алексея Навального, негласно запросила помощь у военных специалистов Германии и Великобритании. Об этом сообщает Spiegel и расследователи Bellingcat, ссылаясь на два независимых источника.

Запрос о помощи получила секретная лаборатория фармацевтики и токсикологии бундесвера в Мюнхене, а также британская лаборатория оборонной науки и техники в Портон-Дауне, известная участием в расследовании инцидента Скрипалей.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Ранее врачи немецкой клиники Charite, где находится Навальный, заявили об обнаружении в его организме веществ группы ингибиторов холинэстеразы.

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