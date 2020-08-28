Рошаль поддержал спасших жизнь Навальному российских медиков

Российские медики, спасшие жизнь Алексею Навальному, не должны страдать из-за своего профессионализма. С таким заявлением выступил глава союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль, передает РИА «Новости».

Ранее в МИД РФ назвали глубоко оскорбительными обвинения Запада в адрес омских врачей, которых заподозрили в сокрытии истины.

Рошаль отметил, что омских врачей критикуют даже несмотря на то, что ни смогли стабилизировать состояние Навального. Он подчеркнул, что российские специалисты сработали оперативно и профессионально.

«Люди, которые спасли человеку жизнь, не должны страдать за свой профессионализм <...> Больного в короткие сроки довели до транспортабельного состояния, а потом еще 10 часов продолжали спокойно лечить, пока немецкие пилоты выспятся», — пояснил Рошаль.

Также Рошаль пожелал Навальному здоровья. Он надеется, что после выздоровления блогер не забудет поблагодарить врачей из РФ, которые спасли ему жизнь.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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