Кабмин учредил премию имени Петра Великого: три миллиона рублей будут выплачиваться за социально-экономическое развитие России и укрепление ее авторитета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В связи с празднованием 350-летия со дня рождения Петра Великого правительство РФ постановляет учредить премию правительства РФ имени Петра Великого», — говорится в документе.

Награду смогут получить граждане РФ, лица без гражданства и иностранцы по трем направлениям: во-первых, развитие экономики и заслуги в науке, образовании и государственном управлении; во-вторых, укрепление конституционного правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод, а также обеспечение безопасности государства; в-третьих, развитие внешней политики, международных отношений и укрепление позиций России на международной арене.

Как сообщается, начиная с 2022 года три премии будут присуждаться раз в пять лет. Финансирование будет осуществляться из бюджетных ассигнований.