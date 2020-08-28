Больше половины россиян готовы платить за образование детей

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57% россиян готовы платить за образование детей, пишет ТАСС со ссылкой на опрос исследовательского холдинга «Ромир».

«В той или иной степени готовы оплачивать детское образование 57% российских родителей», — говорится в документе.

Детям родители готовы оплатить первое (58%) и второе (43%) высшие образования, повышение квалификации (27%), магистратуру (18%), аспирантуру (16%) и общее профессиональное образование (15%).

Также больше трети (36%) опрошенных готовы заплатить за свое образование, включая платные курсы повышения квалификации (51%) или второе высшее образование (39%).

Полностью не готовы оплачивать образовательные расходы (37%).

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