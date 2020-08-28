Лукашенко подтвердил, что Белоруссия получит первой российскую вакцину от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил данные, что республика получит российскую вакцину от коронавируса, передает «БелТА».

Как отмечается, президенты двух стран договорились об этом. Причем глава РФ Владимир Путин, по словам Лукашенко, сам предложил такой вариант.

«Я ему (Путину. — «Газета.Ru») почему верю: он на своей семье испытал эту вакцину. Поэтому мы договорились, что они нас подключат», — добавил Лукашенко.

Однако, как добавил белорусский политик, республика попробует не только российскую вакцину от инфекции.

«Мы, конечно, не только российскую вакцину попробуем. Посмотрим и другие. Но надо отдать должное, что россияне, китайцы и американцы идут впереди в создании и производстве вакцин», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину под названием «Спутник V» для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

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