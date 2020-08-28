Попова назвала долю пожилых людей среди умерших от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России среди погибших от коронавируса 80% составляют пожилые старше 65 лет, передает РИА «Новости».

«У нас есть группа лиц старше 65 лет, которые тоже, к сожалению, на сегодняшний день в Российской Федерации составляют больше 80% от общего числа всех погибших от коронавирусной инфекции», — сказала глава ведомства.

Она также отметила, что иммунитет к коронавирусу сформировался уже у 24-26% обследованных россиян.

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