Попова назвала долю пожилых людей среди умерших от коронавируса
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России среди погибших от коронавируса 80% составляют пожилые старше 65 лет, передает РИА «Новости».
«У нас есть группа лиц старше 65 лет, которые тоже, к сожалению, на сегодняшний день в Российской Федерации составляют больше 80% от общего числа всех погибших от коронавирусной инфекции», — сказала глава ведомства.
Она также отметила, что иммунитет к коронавирусу сформировался уже у 24-26% обследованных россиян.
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