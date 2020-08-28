Собянин рассказал, когда Москва победит коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Москва максимум через полгода победит коронавирус. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, 6 месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус», — сказал Собянин.

Мэр напомнил, что ученые уже разработали вакцину, в ближайшее время должны появиться аналоги.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 24 млн, умерли больше 800 тыс. человек.

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