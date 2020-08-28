Попова заявила, что иммунитет к COVID-19 формируется даже при отсутствии симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет к коронавирусу формируется даже у тех, кто болел без симптомов, передает РИА «Новости».

По ее словам, ведомство провело исследование, в котором приняли участие более 70 тыс. человек. В результате выяснилось, что антитела к инфекции выработались у пациентов без клинических проявлений болезни.

«В первую очередь у детей, до 40% имеют иммунитет постинфекционный. При этом клинических признаков у них не было», — рассказала Попова.

Она также рассказала, что иммунитет к коронавирусу нашли у 24-26% обследованных россиян.

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