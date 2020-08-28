Родителей не будут пускать в школы в этом году из-за коронавируса

Школы в новом учебном году не будут доступны для родителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галину Яновскую.

Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы, сказала Яновская.

Родителей будут пускать в школы только в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что общих линеек 1 сентября не будет, но школы постараются провести локальные праздники для первоклассников. За каждым классом в школе будет закреплен свой кабинет, чтобы дети не перемещались по школе. Дети с подтвержденным коронавирусом или контактировавшие с больными не будут допущены в школу.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 24 млн, за все время от коронавируса умерли более 800 тыс. человек.

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