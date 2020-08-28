Задержанные в Минске российские журналисты без аккредитации вернутся в РФ

Все журналисты российских СМИ, доставленные в отделения милиции с акции протеста в Минске в четверг, 27 августа, оперативно отпущены, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь российского посольства в республике Алексей Маскалев.

Он уточнил, что те из них, у кого нет аккредитации МИД Белоруссии, в ближайшее время вернутся в Россию. Таких, по словам Маскалева, несколько человек.

27 августа милиция доставила в отделение «для установления личности» группу журналистов, которая планировала освещать в центре Минска несанкционированную акцию оппозиции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Давление на журналистов: как прошел 19-й день протестов в Белоруссии

— Белорусские правозащитники обновили данные по числу задержанных в Минске