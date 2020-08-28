В Москве двоих мужчин обокрали на 3,5 миллиона рублей

В Москве четверо неизвестных напали на двух мужчин около обменного пункта у банка и украли у них 3,6 млн руб., сообщило столичное МВД.

Ограбление произошло 27 августа на Волгоградском проспекте. Преступники распылили перцовый баллончик в лица пострадавшим и, отобрав деньги, скрылись.

Полиция уже возбудила уголовное дело о разбое.

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