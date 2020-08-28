В Красноярском крае горят больше 100 тысяч гектаров леса
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Площадь горящего леса в Красноярском крае превысила 100 тыс. га, пишет Лесопожарный центр региона.
«Действует 30 пожаров, площадь 105,5 тысячи гектаров», — говорится в сообщении.
Днем раньше сообщалось о 25 возгораниях, охватывающих 97,3 тыс. га. В регионе в лесах действует режим чрезвычайной ситуации. Власти рекомендовали жителям оставаться дома.
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