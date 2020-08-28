В США задержали россиянина по обвинению в мошенничестве

В США по обвинению в мошенничестве был задержан гражданин России Александр Спицын. Он прибыл в страну 21 августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы суда.

Как стало известно, Спицына и его предполагаемых сообщников Игоря Жирнова и Григория Баскакова обвиняют в создании преступной схемы с наймом американцев на фиктивную работу.

Отмечается, что Баскаков также был арестован в августе после того, как получил в мае 8 посылок с деньгами от агента ФБР, который притворялся жертвой мошенников. На Жирнова был выдан ордер на арест. Однако из документов неясно было ли осуществлено его задержание.

Сообщается, что ФБР уже арестовало ряд счетов в банках США на имя Спицына. По версии правоохранительных органов, через эти счета были отмыты как минимум $700 тыс.

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