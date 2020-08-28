В Забайкалье возбудили дело против прикурившего от свечи в храме подростка
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В Забайкальском крае завели уголовное дело в отношении подростка 2002 года рождения, который закурил сигарету в православном храме Читы, передает пресс-служба СУ СК по региону.
По данным следствия, в июле текущего года подозреваемый «демонстративно прикурил сигарету о зажженную свечу, стоящую на алтаре» в одном из православных храмов города.
Свои действия молодой человек снял на видео, которое опубликовал в соцсети. Против него открыли дело по статье об оскорблении чувств верующих.