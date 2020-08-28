В России за сутки потушили 18 природных пожаров

За минувшие сутки лесопожарные службы потушили в России 18 природных пожаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Авиалесоохрану.

В ведомстве со ссылкой на данные региональных диспетчерских служб лесного хозяйства рассказали, что за 27 августа в России было ликвидировано 18 лесных пожаров на площади 1 168 гектаров.

К концу суток на территории страны действовало 74 лесных пожара, которые активно тушили.

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