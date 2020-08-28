Польша готова возобновить авиасообщение с РФ со 2 сентября

Правительство Польши подготовило список стран, с которыми республика запрещает осуществлять авиационное сообщение в связи с пандемией коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на текст соответсвтующего проекта распоряжения польского кабмина.

Как отмечается, из этого списка была убрана Россия.

Ожидается, что новое постановление вступит в силу со 2 сентября.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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