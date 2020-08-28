У Южных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1
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Сейсмологи зафиксировали у Южных Курил землетрясение магнитудой 5,1, передает РИА «Новости» со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
Как рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, оно было зарегистрировано в пятницу в 1.14 (17:14 мск в четверг).
По ее словам, эпицентр подземных толчков находился в 59 км юго-восточнее острова Итуруп. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км, добавила Семенова.
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