У Южных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1

Сейсмологи зафиксировали у Южных Курил землетрясение магнитудой 5,1, передает РИА «Новости» со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Как рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, оно было зарегистрировано в пятницу в 1.14 (17:14 мск в четверг).

По ее словам, эпицентр подземных толчков находился в 59 км юго-восточнее острова Итуруп. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км, добавила Семенова.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Землетрясение произошло на востоке Казахстана

— В Индонезии произошло сильное землетрясение

— У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1