Число случаев COVID-19 в мире превысило 24 млн

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции нового типа в мире преодолело отметку в 24 млн. Об этом сообщает сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным организации, общее число случаев инфицирования COVID-19 достигло 24 021 218.

При этом число смертельных исходов увеличилось до 821 462.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

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