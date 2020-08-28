Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах столицы отменено и задержано 17 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, по состоянию на 0.58 мск, в Домодедово отменено пять вылетов, а два — задержано.
При этом во Внуково отменено два рейса, а также три — задержано.
Кроме того, в Шереметьево задержано четыре вылета. Еще один рейс в этом аэропорту был отменен.
Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.
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