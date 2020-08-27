Далай-лама заявил, что восточная медицина может помочь в борьбе с COVID-19

Далай-лама XIV заявил, что специалисты по индийской, тибетской и китайской медицины должны объединить усилия в разработке лекарства от коронавируса, сообщает РИА «Новости».

«Сейчас в научной области разрабатываются лекарства от новой болезни. Если говорить об Индии, то у вас есть тысячелетняя система - аюрведы <...> Вы также могли бы пригласить представителей китайской традиционной медицины. А также у нас, тибетцев, есть наша собственная медицинская система», — сказал Далай-лама во время одного из своих онлайн-выступлений.

Он пояснил, что представителям этих направлений стоило бы организовать международную встречу, посвященную борьбе с пандемией.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 24 млн, умерли более 800 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Генсек ВОЗ заявил о влиянии коронавируса на психическое здоровье миллионов людей

— Число жертв коронавируса в США превысило 180 тысяч

— Почти 100 российских военнослужащих вылечились от коронавируса за сутки