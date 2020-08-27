Суд в Москве заочно арестовал женщину за троекратное голосование по Конституции

Черемушкинский суд Москвы арестовал гражданку России и Израиля Юлию Ильинскую, которая три раза проголосовала в ходе общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ильинская в настоящее время находится за границей — мера пресечения ей избрана заочно.

Ей инкриминируют ч. 2 ст. 142.2 УК РФ (Незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования).

Отмечается, что первый бюллетень Ильинская получила на избирательном участке при посольстве России в Тель-Авиве, второй — в генеральном консульстве РФ в Хайфе, а третий — дистанционным способом.

Ранее ЦИК России поручил избирательным комиссиям регионов провести проверки однократности получения бюллетеня для общероссийского голосования. Всего должны были быть проверены 23 тысячи участков для голосования.

Общероссийское голосование прошло с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97%. За изменения Основного закона страны проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

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