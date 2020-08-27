Тихановская допустила участие Лукашенко в повторных президентских выборах

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что президент Александр Лукашенко мог бы принять участие в повторных выборах главы государства в случае их проведения. Об этом она заявила в интервью Deutsche Welle.

«Это свободные выборы, и любой гражданин республики Беларусь, который чувствует в себе мощь и силу выдвигаться, — пожалуйста», — сказала Тихановская в ответ на вопрос, мог ли бы Лукашенко принять участие в повторных выборах, если бы они состоялись.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действий лидер Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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