В Луизиане на фоне урагана «Лаура» произошла утечка хлора

На юго-западе американского штата Луизиана на химическом заводе произошла утечка хлора. Ранее на этот район обрушился ураган «Лаура», сообщает телеканал KPLC.

По данным телеканала, ветер уносит поднимающийся хлор на север через межгосударственную автомагистраль.

Отмечается, что экстренные службы совместно с руководством завода работают над устранением утечки.

Как сообщалось, по территории США ударил ураган «Лаура», который может стать самым разрушительным за последние несколько лет — ему была присвоена четвертая категория мощности, поскольку скорость ветра достигает 240 км/ч. Затем оценка мощности урагана была снижена до второй категории. Шторм обрушился на территорию штата Луизиана — здесь готовятся бороться не только с ветром, но и с наводнениями, которые может принести подъем воды.

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