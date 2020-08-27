Студентам не потребуется справка об отсутствии COVID-19 перед началом учебы

Студентам и сотрудникам российских вузов не придется предоставлять справку об отсутствии коронавируса перед началом учебного года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

«Сдача анализов на наличие COVID-19 студентами, преподавателями и сотрудниками перед учебным годом не требуется», — заявили в пресс-службе.

Ранее в министерстве сообщили, что все российские и иностранные студенты будут обязаны носить медицинские маски на занятиях в университетах.

Учебный год в России, согласно решению Минобрнауки, начнется 1 сентября. Занятия будут проходить очно.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 24 млн, умерли более 800 тысяч человек.

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