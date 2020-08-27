На площади Независимости в Минске задержали оператора «Радио Свобода»

На площади Независимости в Минске, откуда ранее начали вытеснять протестующих, задержаны журналист и оператор «Радио Свобода» Олег Груздилович и Андрей Рабчик. Об этом сообщает TUT.BY в своем Telegram-канале.

По данным издания, к корреспонденту TUT.BY ранее подходили силовики, требовавшие не снимать происходящее на площади под угрозой задержания.

«На площади Независимости задержаны журналист и оператор «Свободы» Олег Груздилович и Андрей Рабчык», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, бойцы ОМОН начали вытеснять участников акции протеста в Минске с площади Независимости.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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