ОМОН вытесняет протестующих в Минске с площади Независимости

Бойцы ОМОН начали вытеснять участников акции протеста в Минске с площади Независимости. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на корреспондента.

Отмечается, что присутствующих журналистов попросили отойти в сторону.

Силовики не применяют спецсредства. Они выстроились в цепь и вытесняют протестующих с площади, подчеркивает агентство.

По данным ТАСС, на площади собралось несколько тысяч протестующих.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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