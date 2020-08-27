ОМОН вытесняет протестующих в Минске с площади Независимости
Бойцы ОМОН начали вытеснять участников акции протеста в Минске с площади Независимости. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на корреспондента.
Отмечается, что присутствующих журналистов попросили отойти в сторону.
Силовики не применяют спецсредства. Они выстроились в цепь и вытесняют протестующих с площади, подчеркивает агентство.
По данным ТАСС, на площади собралось несколько тысяч протестующих.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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