МВД Белоруссии: задержанных журналистов отпустят после проверки
Задержанных в Минске журналистов отпустят после проверки документов, если у них есть аккредитация. Об этом сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram-канале ведомства.
«Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены», — говорится в сообщении.
Чемоданова отметила, что журналисты «доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска».
Как сообщалось, белорусские силовики задержали в Минске 13 журналистов для проверки документов. Среди задержанных корреспонденты Reuters, Associated Press и ТАСС.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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