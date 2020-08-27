Полиция в Минске задержала более 10 российских и иностранных журналистов

Белорусские силовики задержали 13 журналистов для проверки документов. Среди задержанных корреспонденты Reuters, Associated Press, и ТАСС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление минского ГУВД.

«Журналисты задержаны для выяснения личностей. Их везут в РУВД», — заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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