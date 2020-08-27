ГП: Германия готова сотрудничать с Россией по инциденту с Навальным

Германия выразила готовность сотрудничать с российскими правоохранительными органами по расследованию произошедшего с Алексеем Навальным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова.

По его словам, российская сторона заявила, что предоставит немецким коллегам экспертизы и исследования, проведенные после госпитализации оппозиционера.

В свою очередь от Германии Россия надеется получить доказательства предварительных диагнозов, изложенных клиникой Charite и другие медицинские данные.

Иванов отметил, что ФРГ готова сотрудничать по этому вопросу.

Представитель надзорного ведомства также подчеркнул, что доследственная проверка, начатая 20 августа, не выявила оснований для возбуждения уголовного дела из-за ситуации с блогером.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль до сих пор не понимает, что стало причиной состояния Навального.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Врачи немецкой клиники Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает вероятным, что Навального могли отравить.