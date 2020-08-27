Число дистанционных преступлений в Москве выросло на 120%

Количество преступлений совершенных с помощью сети и мобильных телефонов в Москве выросло на 120% с начала 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на слова замначальника 6-го отдела столичного управления уголовного розыска ГУ МВД Сергея Клиндухова.

«Динамика увеличения — на 120% по сравнению с прошлым годом», — сказал Клиндухов.

Всего, по его словам, за первые семь месяцев текущего года в столице было совершено около 25 тыс. таких преступлений.

Книндухов также добавил, что, по негласной статистике МВД, около 50-60% мошеннических звонков идут с территории Украины.

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