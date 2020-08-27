Муршако заявил, что российские больницы готовы к возможной второй волне COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что российские медицинские учреждения будут способны оказать пациентам всю необходимую помощь в случае возникновения второй волны коронавируса в стране, сообщает ТАСС.

«Медицинские учреждения готовы, поскольку уже период организации в предыдущие периоды прошел и сформировался принцип работы двойного назначения», — сказал министр.

Он добавил, что в настоящее время в больницы идут поставки вакцины от гриппа.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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