Прокуратура не нашла причин для возбуждения уголовного дела из-за Навального

Генпокуратура не видит причин для возбуждения уголовного дела из-за произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова.

По его словам, на данный момент свидетельств о преступных действиях в отношении Навального нет.

Доследственная проверка была проведена еще 20 августа, что является стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами, отметил Иванов.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Врачи немецкой клиники Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает вероятным, что Навального могли отравить.

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