Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот
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Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» начинает поступать в гражданский оборот. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Минобороны. Она получила название «Спутник V».
Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.
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