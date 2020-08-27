Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» начинает поступать в гражданский оборот. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Минобороны. Она получила название «Спутник V».

Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

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