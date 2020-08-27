В Кремле не стали уточнять, упоминал ли Путин Навального при разговоре с Конте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался уточнять, упоминал ли глава государства Владимир Путин имя российского блогера Алексея Навального во время телефонного разговора с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте в среду, 26 августа, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы ограничиваемся тем сообщением, которое было выпущено. Вы знаете, что мы обычно не раскрываем детали разговоров за пределами того, что мы сообщаем», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в администрации российского лидера сообщали, что во время беседы с итальянским политиком Путин заявил, что Москва не желает скороспелых и необоснованных обвинений в свой адрес относительно ситуации с блогером. Кроме того, российская сторона заинтересована в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Врачи немецкой клиники Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт допускает вероятность того, что Навального могли отравить.

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