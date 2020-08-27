В Кремле заявили, что пока нет точной информации о причине состояния Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, Кремль до сих пор не понимает, что стало причиной состояния блогера Алексея Навального, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, администрация президента получила информацию о россиянине от МВД, которое проводило доследственные действия.

Песков также добавил, что в Кремле не были осведомлены относительно решения правоохранительных органов по расследованию или следственным действиям. Поэтому было рекомендовано по всем вопросам обращаться в соответствующие ведомства.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Врачи немецкой клиники Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт допускает вероятность того, что Навального могли отравить.

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