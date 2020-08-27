В Кремле прокомментировали включение двух НИИ РФ в черный список
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение американских властей о внесении двух НИИ Минобороны России в черный список. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он сравнил такие меры с «продолжением санкционной зависимости», а также «санкционным театром абсурда».
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Кремль не приемлет обвинений США к России в разработке бактериологического и химического оружия.
«Мы не можем исключать, что это очередной пример такой ничем не прикрытой, оголтелой, неконкурентной борьбы», — добавил Песков.
26 августа США внесли в санкционные списки пять российских НИИ, подозревая их в работе над химическим и биологическим оружием. В данный список попал 48-й ЦНИИ Минобороны России, который вместе с центром Гамалеи создавал вакцину от COVID-19.
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