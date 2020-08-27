Российскую молодежь призвали «прививать» от нацизма

Глава парламента в Крыму Владимир Константинов призвала «прививать» молодежь от нацизма. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что это следует делать организацию патриотического воспитания, где предстоит много работы.

«Сейчас мы все ищем прививку от коронавируса, а нам еще нужно привить молодежь от нацизма», — добавил Константинов.

Сенатор привел в пример важности патриотического воспитания Украину, которая показывает фальсификацию истории событий Великой Отечественной войны.