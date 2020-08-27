Группа из 30 человек напала на здание посольства Ливии в Минске

Группа из порядка 30 приверженцев Правительства национального согласия (ПНС) Ливии атаковала здание посольства страны в Минске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на временного поверенного в делах Ливии в Белоруссии Мухаммада Истейта.

По его словам, инцидент произошел в 6.00 (совпадает с мск), сам дипломат был избит.

«Это было террористическое нападение на здание посольства, считающегося территорией Ливии. Они не были ливийцами», — заявил Истейт.

Он отметил, что все нападающие были белорусскими гражданами, среди них также были временный поверенный в делах Ливии в республике от ПНС, а также бывший временный поверенный от ПНС и бухгалтер диппредставительства от ПНС.

Истейт также добавил, что у него конфликт с напавшими на посольство на протяжении двух месяцев и это вторая попытка штурма. Данная группа добивается, чтобы дипломат покинул посольство и передал его сторонникам ПНС.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит Правительство национального согласия во главе с премьером Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Хафтар.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Боевые действия нового типа: как Ливия меняет войну в воздухе

— Посол РФ заявил об отсутствии планов создания военной базы в Ливии

— Брат Каддафи назвал ответственных за ливийский кризис