В ВОЗ опасаются увеличения смертности от COVID-19 к зиме

Смертность от коронавирусной инфекции может увеличиться к зиме. Об этом заявил региональный директор подразделения Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге, передает РИА «Новости».

По его словам, в Европе переход к осени происходит при трех феноменах.

«Первый — это возвращение в школы. Второй феномен — это сезон гриппа. И третий феномен - это чрезмерная смертность среди пожилого населения, которая наблюдается зимой», — подчеркнул представитель ВОЗ.

При этом он отметил, что возврат к ситуации, которая была с коронавирусом в феврале, маловероятна, так как мир уже получил опыт по борьбе с данной инфекцией.

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