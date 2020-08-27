МВД приступило к проверке в связи с госпитализацией Навального

Сотрудники транспортной полиции начали доследственную проверку после госпитализации российского блогера Алексея Навального 20 августа в Омске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по СФО.

Отмечается, что данная проверка инициирована Западно-Сибирской транспортной прокуратурой.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Врачи немецкой клиники Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт допускает вероятность того, что Навального могли отравить.

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